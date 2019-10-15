مصر : نمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط

المواطن - واس

كشف وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أنه يجري حالياً العمل على إنهاء خطوات إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي حظي بصدى إيجابي من الدول داخل المنطقة وخارجها ومن المؤسسات الدولية وكبار الأطراف الدولية في صناعة الغاز.

وأوضح خلال بدء مؤتمر ومعرض البترول الدولي لحوض البحر المتوسط العاشر (موك 2019)، بالإسكندرية، إن المبادرة المصرية لإنشاء المنتدى تهدف لمواجهة التحديات الإقليمية والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى الدول الأعضاء لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من احتياطيات الغاز الحالية والمستقبلية.

ونوه “الملا ” بأن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط، لما تملكه من موقع استراتيجي متميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متنوعة، مبينًا أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق هذا الهدف الحيوي لتكون مصر مركزاً إقليمياً، وسوف تلعب دوراً مهماً في تدفقات التجارة العالمية من خلال الاستفادة من العلاقات المتميزة مع الأطراف الرئيسية الدولية في مجال الطاقة بوجه عام، وإقامة شراكات تجعل التعاملات التجارية بين الدول أكثر سهولة وتزيد من التعاملات التجارية التي تربط الشرق بالغرب.

مما يذكر أن المعرض المصاحب للمؤتمر يستضيف هذا العام، أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة، تعرض خلاله أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة البترول والغاز.