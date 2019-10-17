مطارات الرياض تحصل على المركز الأول كأفضل فريق موارد بشرية

المواطن - الرياض

حصلت شركة “مطارات الرياض” على المركز الأول كأفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص لهذا العام 2019م (GCC GOV HR AWARDS 2019)، في قمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي (The GOV HR Summit 2019)، جاء ذلك في خلال الحفل الذي نظمته QNA International LLC الشركة العالمية الرائدة في تنظيم فعاليات الأعمال يوم أمس الأربعاء في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور ممثلين من شركة “مطارات الرياض”.

وحازت “مطارات الرياض” التي تعد واحدة من أهم الشركات الواعدة في قطاع النقل الجوي على المركز الأول كأفضل فريق موارد بشرية في القطاع الخاص وهي الشركة الوحيدة المرشحة لهذه الجائزة على مستوى المطارات وشركات الطيران في الخليج.

وتعكس هذه الجائزة رؤية “مطارات الرياض” بأن أحد أهم مواردها العنصر البشري، لذا فإنها تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير كافة السبل والإمكانات لتعزيز مهارات وقدرات منسوبيها لتمكينهم من أداء العمل بفاعلية وبكفاءة عالية وانطلاقًا من هذه الرؤية الطموحة، وتأكيدًا للخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة فقد حرصت منذ تخصيص قطاع النقل الجوي على توسيع قاعدة استثماراتها واستقطاب الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين والقيادات الإدارية المتميزة لشغل وظائف قيادية، بما يضمن بناء مستقبل واعد للشركة ويعزز موقع القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وواصلت “مطارات الرياض” جهودها الريادية في مجال تنمية الكوادر البشرية والتطوير المهني من خلال الدورات التدريبية والبرامج منها برنامج “قادة المستقبل” الذي يستهدف حديثي التخرج من الكفاءات الوطنية، كما حرصت على توفير بيئة عمل مثالية لتكون داعمة ومحفزة لهم، واعتمدت تصاميم حديثة للمكاتب تعكس هوية الشركة، وركزت كذلك على تفعيل الاتصال الداخلي بين موظفيها بشكل يضاعف فرصتهم للتعاون ويعزز الإنجاز، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للإبداع، عن طريق مشاركتهم أهم أحداث الشركة واستطلاع آرائهم عنها بهدف تذليل التحديات أمام تمكينهم في هذا القطاع الحيوي.