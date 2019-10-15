مطالب بافتتاح تخصصات جديدة في تقنية بنات حفر الباطن والكلية ترد

المواطن فواز الأسلمي - حفر الباطن

طالبت عدد من خريجات المرحلة الثانوية بمحافظة حفر الباطن بافتتاح تخصصات جديدة في الكلية التقنية تخدم سوق العمل، مع افتتاح برنامج البكالوريوس لإكمال دراستهن؛ نظرًا لكبر مساحة المبنى الذي يستوعب المزيد من التخصصات.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن في تصريحات إلى “المواطن“: إن عدد خريجاتها بلغ 468 خريجة بتخصصات التسويق والتزيين النسائي وتصميم وإنتاج الملابس، وذلك خلال 9 سنوات منذ افتتاح الكلية.

وحول عدد المقبولات خلال هذا العام 1440- 1441هـ، أوضحت الكلية أن عدد المقبولات للفصل الحالي 420 متدربة، وهناك إمكانية لفتح برنامج البكالوريوس.

وأضافت الكلية أن عدد الخريجات اللاتي افتتحن مشاريعهن الخاصة 5 خريجات، طالبتان في تخصص التجميل و3 في تخصص التصميم.

وفي سياق متصل، بينت عضوة مجلس إدارة غرفة حفر الباطن ونائبة رئيس لجنة سيدات الأعمال هدى العنزي، أن الغرفة التجارية تدعم جميع بنات الوطن بدورات تدريبية وتطويرية بما فيهن خريجات الجامعات والكليات بهدف تطوير تخصصاتهن سواء في مراكز التجميل أو المشاغل النسائية وبلا شك أن المرأة السعودية نجحت بإصرارها وإمكاناتها أن تنال الثقة وتمارس حقوقها وتتفوق في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية وأن مشاركة المرأة الفاعلة تسهم في دعم التنمية وفقًا لرؤية 2030 التي أظهرت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة السعودية مما له أثر إيجابي نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يذكر أن الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن تأسست عام 1433هـ، وكان الهدف من افتتاح الكليات التقنية هو تأهيل المرأة السعودية لسوق العمل، وذلك بإتاحة الفرصة لها بالتدريب على تخصصات تقنية ومهنية لم تُقدم مسبقًا من قبل أي جهة تعليمية أو تدريب، وقد بدأت الكلية بقسمين تدريبيين هما تقنية التزيين النسائي وتقنية الخياطة ليضاف لاحقًا تخصص التسويق.