مطلب بالضغط على ميليشيا الحوثي لإدخال المساعدات إلى الدريهمي

مطلب بالضغط على ميليشيا الحوثي لإدخال المساعدات إلى الدريهمي

2019/10/01
الساعة 11:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دعا وزير الإدارة المحلية – رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي للتدخل العاجل والضغط المباشر على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإدخال المساعدات الإغاثية للسكان المحاصرين في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية، دون قيد أو شرط أو تأخير.
واستنكر الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية منع مليشيا الحوثي الإرهابية برنامج الأغذية العالمي من إدخال المساعدات إلى السكان في الدريهمي، عادًّا هذا التصرف إرهابيًا وينافي القوانين الدولية والإنسانية، مطالبًا فتح الفريق الأممي المنبثق عن اتفاق السويد والخاص بمراقبة إعادة الانتشار بممارسة دوره في إلزام المليشيات الإرهابية بالسماح لإدخال المساعدات بصورة عاجلة وتسجيل هذه الانتهاكات ومخاطبة المجتمع الدولي بكافة هذه التصرفات التي تمارسها المليشيات الإرهابية التابعة لإيران.
وأكد فتح أن استمرار المليشيات الانقلابية بالانتهاكات بحق العملية الإغاثية يثبت حجم إرهاب هذه الجماعة، وخطر استمرار سيطرتها على بعض المناطق والمحافظات، لافتًا الانتباه إلى أن هذه التصرفات والانتهاكات يجب أن تقابل بمواقف حازمة وجادة تعمل على إنهائها وضمان عدم تكرارها.


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