معاذ: خضنا مباراة صعبة ضد منافس كبير
مؤكدًا أن هدفهم التأهل لربع النهائي

معاذ: خضنا مباراة صعبة ضد منافس كبير

2019/10/29
الساعة 12:44 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسن معاذ، عن سعادته بالفوز على شباب الأردن بهدف نظيف، في ذهاب منافسات دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وعلق معاذ على اللقاء قائلًا: “خضنا مباراة صعبة ضد منافس كبير وقوي وله ثقله ووزنه، وقطعنا شوطًا بملعبنا بالفوز، ويتبقى شوط آخر في عمان، وسنسعى لتأكيد قوتنا والتأهل لربع نهائي البطولة”.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: “نتيجة الليلة مرضية وإيجابية بالنسبة لنا، والأهم أننا لم نستقبل هدفًا بشباكنا، ونشكر جماهيرنا التي تدعمنا وتساندنا باستمرار، ونعدهم بالأفضل في قادم المباريات”.

واختتم معاذ صاحب هدف الفوز تصريحاته قائلًا: “إصابتي كانت عضلية ومتفاوتة بين فترة والأخرى بسبب ضغط المباريات، وتعافيت منها، ومردود الفريق سيكون أقوى في الإياب”.

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد شباب الأردن على ملعب الملك عبدالله في عمان، يوم 8 من شهر نوفمبر المقبل، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويسعى الليوث لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على اللقب.


هل قرأت هذا ؟
  • المسعود عن فوز الشباب: نتيجة مرضية أمام خصم صعب
    •
  • بهدف قاتل.. #الشباب يفوز على شباب الأردن
    •
  • الشباب وشباب الأردن يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول
    •
  • موعد مباراة الشباب وشباب الأردن
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم