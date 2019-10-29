معاملات حجج الاستحكام معطلة في محكمة أحد المسارحة !

المواطن ـ علي مدخلي ـ جازان

اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة أحد المسارحة من تعطل معاملاتهم الخاصة بطلب حجج الاستحكام على أراضيهم في محكمة أحد المسارحة وعدم النظر فيها من قبل القضاة على الرغم من انتهاء الكثير منها ولم يبقَ سوى تحديد الموعد من القاضي وإحضار الشهود.

وناشد المواطنون وزيرَ العدل بالنظر في معاناتهم والتدخل لإنصافهم عبر تشكيل لجنة من المفتشين القضائيين لزيارة المحكمة والوقوف على الوضع وكذلك دعم المحكمة بعدد من القضاة .

وكشفت مصادر لـ”المواطن” أن عدد حجج الاستحكام المعطلة في محكمة أحد المسارحة كبير ويرجع سبب تأخير البت فيها لعدة أسباب منها قلة القضاة في المحكمة مقارنة بعدد الملفات الهائل وكذلك عدم النظر فيها من قبل قضاه سابقون حتى صدر قرار نقلهم؛ ما تسبب في تكدس المعاملات.

وأوضح عدد من المواطنين أن مراجعات حجج الاستحكام في محكمة أحد المسارحة أخذت من وقتهم وأعمارهم الشيء الكثير , متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى تأخرها بهذا الشكل والذي أصبح بشبه المعجزة في هذه المحكمة, مؤكدين بأن الكثير من المحامين والمعقبين وبينهم من أعاد مبالغ التعقيب لأصحابها بعد شعورهم بالتعب لطول سنوات المراجعة التي أخذت جهداً طويلاً من وقتهم دون أن يحققوا أي إنجاز لموكليهم.