معاناة #النصر انتهت

المواطن - محمد سمعه

انتهت المعاناة الكبرى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك قبل مواجهة نادي أبها بعد غدٍ السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر فضّل عدم خوض أي مباراة خارج الرياض لأكثر من جولة وذلك بسبب غلق جميع الملاعب في الرياض استعدادًا لموسم الرياض، مما ترتب عليه تأجيل لقاء النصر والفيصلي في بطولة الدوري.

وتفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عقب اكتمال أعمال التطوير.

وتأتي جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد ليُنهي معاناة النصر الذي كان يفكر في اختيار الملعب الأنسب له لخوض اللقاءات داخل الرياض بعد غلق ملعب الملك فهد الدولي بجانب وجود ملعب واحد فقط مسموح له باستقبال المباريات وهو ملعب جامعة الملك سعود التابع لنادي الهلال.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للأمير عبدالعزيز الفيصل وهو يتفقد ملعب الملز، ويتأكد من جاهزيته التامة لاحتضان المباريات.

وتم إغلاق ملعب الملز خلال الفترة الماضية، من أجل أعمال الصيانة وتطوير أرضيته، بعد إزالة جزء كبير منها، ومن المتوقع أن يعود إلى استضافة المباريات خلال الفترة المقبلة.

وهزم النصر نادي الهلال في ديربي الرياض يوم الأحد الماضي بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود.

ويحتل النصر حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.