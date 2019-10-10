معاناة مخطط المنح بأبوعريش مستمرة: الشوارع ترابية ومظلمة ليلًا!

المواطن ـ علي مدخلي ـ جازان

شكا عدد من سكان مخطط المنح أكبر المخططات في محافظة أبوعريش من عدم سفلتة وإنارة الحي.

وقالوا إنهم طالبوا عدة مرات بلدية محافظة أبوعريش بالنظر في الخدمات المقدمة إلى حيهم دون أن يجدوا حلولاً لمعاناتهم حتى الآن.

وأكد محمد جوخب أحد سكان الحي، أن مخطط المنح يعتبر من أكبر المخططات في أبوعريش ولكن للأسف يعاني من نقص كبير في الخدمات البلدية وأهمها السفلتة والإنارة، فشوارع الحي ترابية تتحول إلى وحل من الطين عند هطول الأمطار، مما يعوق الأهالي عن التحرك والتنقل في الحي، كما يتسبب في تلفيات السيارات بشكل مستمر.

وأضاف أن الحي يتحول إلى ظلام دامس في الليل بسبب عدم توفر إنارة، آملاً من الجهات الخدمية ممثلة في البلدية بالنظر في معاناة سكان الحي والإسراع في تنفيذ السفلتة والإنارة.

أما خيرات الأمير، فأوضح أن أهالي مخطط منح أبوعريش يعانون من عدم وجود سفلتة لشوارع المخطط مما يتسبب في تطاير الأتربة إلى المنازل عند مرور السيارات، علماً بأن سكان وقاطني الحي يعانون هذه المشكلة منذ فترة دون التحرك من الجهات ذات الصلة، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل السريع والقيام بسفلتة الشوارع وإنارتها والاهتمام بها في أقرب وقت ممكن.

وبالنسبة إلى عبده القحطاني، فقال: لا ندري إلى متى ستستمر معاناتنا من عدم سفلتة شوارع المخطط فهي أصبحت معيقة للحركة خاصة عند نزول الأمطار فنأمل من الجهة المسؤولة بسرعة إنجاز الخدمات.

ووافقه يحيى شراحيلي، وأكد: حالنا يُرثى له، فالمخطط لا يوجد به شوارع مسفلتة بل شوارع ترابية سيئة جداً كما أنه لا توجد إنارة في الشوارع مما جعل الموقع يتحول لمكان مظلم وموحش في الليل.