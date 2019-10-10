معرض سكني يمكن مستفيدي وزارة العمل من خدمات 14 جهة تمويلية
إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري

معرض سكني يمكن مستفيدي وزارة العمل من خدمات 14 جهة تمويلية

2019/10/10
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - واس

اختتم اليوم معرض “سكني” الذي نظمته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف تقديم خدماته الإسكانية والتمويلية لمنسوبي “العمل”، وذلك في إطار جهود برنامج “سكني” لخدمة المستفيدين ورفع مستوى الوعي تجاه الخيارات السكنية والتمويلية، وتسهيل رحلة المستفيدين نحو امتلاك المسكن الأول، إضافة إلى جمع الخدمات والمنتجات والممولين في مكان واحد.
وقال برنامج سكني في بيان له اليوم، إن المعرض الذي نُظم بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واستمر لمدة خمسة أيام بمقر الوزارة في الرياض بمشاركة 14 جهة تمويلية، اختتمت فعالياته اليوم، حيث مكّن “المعرض” منسوبي الوزارة من الاستفادة من كافة البرامج والمبادرات المتاحة ومنح الفرصة لغير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري بعد أن قدم لهم شرحاً وافياً عن الخيارات السكنية والتمويلية التي يمكن من خلالها المستفيد من الحصول على السكن.
كما أتاح المعرض فرصة الالتقاء بالمستشار العقاري والحصول على استشارات تدعم فرص تمكينهم من تحقيق تملك المسكن، إضافة إلى مشاركة مطورين عقاريين يقدمون خصومات حصرية وخاصة لمنسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال أيام المعرض، وشارك برنامج “وافي” في توعية المستفيدين بحقوقهم إضافة إلى المحاضرات التوعوية عن برامج ومنتجات القرض العقاري المدعوم.
يذكر أن برنامج “سكني” نظم خلال العام الحالي بالشراكة مع عدد من الوزارة الحكومية والجهات العسكرية والقطاع الخاص عدد من المعارض بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية بما يسهل رحلة حصول منسوبيهم على تملك المسكن الأول.


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