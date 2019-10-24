معسكر المنطقة الشرقية يُجهز الأخضر الشاب

المواطن - مروة نبيل

يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا نظيره البحريني، يوم غد الجمعة، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية.

ويخوض الأخضر الشاب معسكرًا في المنطقة الشرقية يمتد حتى آخر شهر أكتوبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ويستضيف المنتخب السعودي تحت 19 عامًا نظيره البحريني، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويطمح الأخضر الظهور بشكل مميز قبل انطلاق التصفيات الآسيوية.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى الأخضر اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد، وطبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر أن الأخضر الشاب يتواجد في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أوزبكستان، الهند وأفغانستان ضمن التصفيات الآسيوية التي ستُقام منافساتها في مدينة الخُبر، مطلع شهر نوفمبر المقبل.