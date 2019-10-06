معلمة تربية بدنية تطور عروضًا خاصة في مجال الرياضة النسائية

المواطن - الرياض

شهدت الرياضة قفزة نوعية في الشكل والمضمون للسيدات وأصبحت المدارس تهتم بهذه الأنشطة الرياضية أكثر من ذي قبل، فقد قامت معلمة التربية البدنية منى علي الغامدي من مدارس العقيق الأهلية بالمدينة المنورة، بتطوير وابتكار بعض العروض الرياضية في هذا المجال.

وكانت الغامدي، قد نظمت دوريًا لكرة الطائرة في نسخته الأولى والثانية، واستمر العمل على تطوير العروض الرياضية والتي شملت الجمباز الإيقاعي الفردي والجماعي.

كما تعاونت المدربة منى علي الغامدي مع فرع وزارة الصحة بالمدينة المنورة في برامج عدة منها: (أنا أقدر) لذوي الاحتياجات الخاصة بالتربية الفكرية وماراثون المدينة للسيدات، وشملت عملية التطوير الابتكار في عروض الباليه من حيث الموسيقى والأداء المتميز، فحققت نتائج مبهرة على مستوى المملكة ولها كذلك مشاركة مع جامعة طبية بمهرجان رياضي عن تمكين المرأة يشمل عروض للجمباز والباليه، وتفعيل اليوم العالمي للرياضة بقسم الطالبات بجامعة طيبة ولها العديد من الأنشطة والمهرجانات الرياضية المتميزة.

وقد حرصت المدربة على استكشاف المواهب الكامنة في هذه الفئة العمرية، لثقتها أنه بمقدورها أن تستغل مثل هذه الطاقات البشرية للقفز بالرياضة النسوية قفزات متقدمة من حيث التنوع والمشاركة في مختلف البطولات سواء المحلية أو العربية، سواء على المستوى الفردي أو أندية داخل المملكة وخارجها حتى يتم استثمار تلك الموارد والخبرات وبناء وتفعيل الشراكات لخلق بيئة رياضية جاذبة ومنتجة.