مغادرة 2088 سعودي لمطار رفيق الحريري منذ بدء احتجاجات لبنان

المواطن - الرياض

أعلن سفير المملكة لدى لبنان أن عدد السعوديين المغادرين مطار رفيق الحريري منذ بدء الاحتجاجات بلغ 2088 شخصا.

وكانت سفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، قد أعلنت قبل أيام بدء عمليات إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان، في ضوء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأعربت السفارة السعودية، عن تقديرها لجهود القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي، آملة في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

ويشهد لبنان موجة من التظاهرات والاضطرابات العنيفة منذ 3 أيام احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وسوء الأحوال الاقتصادية والمالية للبلاد.