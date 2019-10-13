مفاجأة تُخرج #الأهلي من أحزانه

المواطن - محمد سمعه

سيعود المدافع معتز هوساوي لاعب النادي الأهلي إلى تدريبات الفريق وذلك من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة التعاون يوم الجمعة القادم ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعود معتز هوساوي للمشاركة في مباريات الأهلي بعد غياب استمر لفترة طويلة إثر إصابة تعرض لها في الموسم الماضي وسافر على إثرها إلى فرنسا لتلقي الفحوصات الطبية.

ويذكر أن تجهيز معتز هوساوي لقيادة خط دفاع الأهلي سيكون أمرًا جيدًا للمدرب صالح المحمدي الذي يخشى من تأخر عودة عبدالله حسون وعبد الباسط هندي من المنتخب السعودي للعب مع الراقي.

من ناحية أخرى، أصبحت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ قريبة من التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري.

وسيتولى جروس تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويبدو أن بوادر أزمة في الأهلي قد تحدث في الفترة المقبلة، بعدما بدأ المدرب الوطني صالح المحمدي يشعر بأن آماله في البقاء كمدرب للفريق الأول حتى نهاية الموسم بدأت تتلاشى.

وكانت القنوات الرياضية السعودية قالت في وقت سابق إن إدارة الأهلي تخطط للإبقاء على صالح المحمدي كمدير فني للأهلي حتى نهاية الموسم بسبب النتائج الإيجابية التي حققها مع الراقي في ثلاث جولات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.