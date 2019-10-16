مفاجأة .. ريال مدريد يستقر على بديل زيدان

المواطن - محمد سمعه

تفكر إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، في تعيين أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا راؤول غونزاليس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وترغب إدارة ريال مدريد في إقالة زيدان؛ وذلك بسبب تراجع أداء ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من صدارته للدوري الإسباني في الوقت الحالي.

وترى إدارة ريال مدريد أن التعاقد مع راؤول غونزاليس سيكون الأنسب للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وسيخوض ريال مدريد مباريات من العيار الثقيل بعد فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه “برشلونة وريال مايوركا” في الدوري الإسباني بجانب مواجهة نادي غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وكان زيدان تولى تدريب ريال مدريد بعد إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.