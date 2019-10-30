مفاجأة عن وجهة حمدالله قبل انضمامه لـ #النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف أحد النقاد الرياضيين عن أن المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لنادي الهلال قبل الانتقال لأصفر العاصمة.

وقال الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري: الهلال كان قد اتفق مع حمدالله على كل شيء واللاعب كان قريبًا من ارتداء القميص الهلالي ولكن سامي الجابر، رئيس الهلال وقتها، الله يهديه رفض اللاعب، بحجة أنه أراد ضم مهاجم غير عربي للأزرق.

وتابع السماري: سامي الجابر فضّل التعاقد مع الفرنسي بافتيمبي غوميز بدلًا من ضم حمدالله.

يذكر أن حمدالله كان انضم إلى نادي النصر في صيف عام 2018 قادمًا من نادي الريان القطري.

من ناحية أخرى، اختلف خبراء التحكيم في آرائهم حول مدى صحة الهدف الثاني الذي أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر في شباك نادي الهلال، وذلك خلال لقاء الفريقين الأحد الماضي في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الاعتراضات الهلالية زادت بقوة بعد المباراة، حيث قالت بأن هدف حمدالله الثاني لم يكن صحيحًا في الهلال لتدخل أحد لاعبي النصر الاحتياطيين قبل هدف النصر الثاني بثوانٍ قليلة إلى أرضية الملعب وهو ما يستوجب عدم احتساب الهدف.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فالمادة الثالثة تقول إن اللاعب الاحتياطي الذي يدخل إلى أرضية الملعب دون إذن من الحكم ولم يؤثر في هدف تم إحرازه يتم احتساب الهدف وتوجيه البطاقة الصفراء له بعد توقف اللعب.