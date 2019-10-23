مقاطع فيديو تكشف جوانب من شخصية وزير الخارجية فيصل بن فرحان

المواطن - الرياض

صدر- مساء اليوم- أمر ملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

ووزير الخارجية الجديد من مواليد عام 1974م، عمل كبير المستشارين بسفارة المملكة بواشنطن لسنوات ثم سفيرًا للمملكة لدى ألمانيا.. متحدث لبق ومُقنع بأسلوبه واستشهاداته ويعرف العقلية الغربية جيدًا.

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل من 1996م حتى 1998م.

مقطع قديم لمعالي وزير الخارجية السعودي الجديد وإتقانه للغة الألمانية بجانب الأنجليزية ولغات أخرى. #اوامر_ملكية pic.twitter.com/3QhKaRGgus

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام للطائرات ثم رئيسًا للمجلس من 2001م إلى 2013م.

سمو وزير الخارجية 🇸🇦

في لقاء سابق يتحدث عن علاقات المملكة

المميزة مع حلفائها @FaisalbinFarhan pic.twitter.com/XHsniMS1Jk — سلطان العساكر (@s_m_alasaker) October 23, 2019

تولى منصب مستشار بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة في واشنطن سابقًا.

وشغل عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس اللجنة التنفيذية 2017م.

وهو شريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شمال للاستثمار من 2003م إلى 2017م.