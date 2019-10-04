مقتل عسكري وإصابة ضابطين بهجوم مسلح جنوب كردفان

مقتل عسكري وإصابة ضابطين بهجوم مسلح جنوب كردفان

2019/10/04
الساعة 2:12 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف المجلس السيادي الانتقالي في السودان عن تعرض شركات تعدين سودانية لهجوم من قبل مجموعات مسلحة في بعض المناطق بولاية جنوب كردفان نتج عنه مقتل عسكري وإصابات متفاوتة بين ضباط عسكريين وبعض العاملين في تلك الشركات.

وقال مدير إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري اليوم الجمعة، طاهر أبو هاجة، خلال بيان صحفي حول أحداث جرت بمنطقة “تلودي”، بوقت متأخر من أمس الخميس: “تعرضت شركات الجنيد والسنط وأبرسي السودانية التي تعمل بمجال التعدين، لهجوم غاشم من قبل مجموعات تخريبية مسلحة، مما أسفر عن مقتل عسكري وجرح اثنين من الضباط العسكريين، أحدهما أصيب بطلق ناري، إلى جانب حدوث إصابات وسط عمال تلك الشركات والمجموعات المنفلتة”.

وأضاف أبو هاجة: “الأحداث بدأت خلال مسيرة احتجاجية نحو مقر اللواء مشاة 56، مطالبين بوقف عمل تلك الشركات وإغلاقها بحجة أنها تستخدم مواد ضارة بصحة الإنسان”.

وتابع: “ثم توجهت تلك الحشود إلى مقار الشركات وتم حرقها وتدميرها بالكامل، إضافة إلى حرق مصنعين تابعين لشركة الجنيد، وأيضًا تم حرق مصنع بأكمله يتبع لشركة السنط بمنطقة تقولا التي تبعد 15 كيلومترًا من منطقة تلودي”.

وأوضح أبو هاجة، أن” المجلس السيادي الانتقالي وجه بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين للقضاء”.


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