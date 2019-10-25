مقتل متظاهر في بغداد بعد إصابته في وجهه بعبوة غاز مسيل للدموع

المواطن - متابعة

توفي متظاهر في بغداد بعد إصابته في وجهه بعبوة غاز مسيل للدموع اليوم.

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد مرددين هتافات “كلّهم سارقون”، في إشارة إلى الطبقة السياسية.

وكانت العراق شهدت خلال الأيام الماضية موجة عنيفة من التظاهرات سقط خلالها قرابة 200 قتيل ومئات المصابين.

وقالت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان إن عدد الإصابات في التظاهرات التي انطلقت ليلة أمس واليوم ارتفع إلى 227 شخصاً.

وحمّل تقرير صادر عن الجهات القضائية، العناصر الأمنية مسؤولية قتل عدد كبير من المتظاهرين بسبب الإفراط الشديد في استعمال القوة.