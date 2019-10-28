مقطع من الجو.. منزل البغدادي أثر بعد عين

مقطع من الجو.. منزل البغدادي أثر بعد عين

2019/10/28
الساعة 2:36 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

أصبح منزل أبو بكر البغدادي في إدلب السورية أثرًا بعد عين بعدما فجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه عندما داهمته القوات الأمريكية.

وكان البغدادي قتل نفسه و3 من أطفاله وامرأتين بعدما رفض الاستسلام.


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