مكتب ضمان الأفلاج ينفذ خطة إخلاء

مكتب ضمان الأفلاج ينفذ خطة إخلاء

2019/10/25
الساعة 6:15 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - الأفلاج

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة الأفلاج خطة إخلاء فرضية، بمشاركة المديرية العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر بالمحافظة.

وذكر مدير المكتب، بنيان العتر، أن خطة الإخلاء تمت بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وكانت عبارة عن سيناريو حريق افتراضي في المكتب؛ بهدف قياس جودة مخارج الطوارئ وأجهزة الإنذار المبكر وطفايات الحريق، وتدريب الموظفين والموظفات على خطة الإخلاء وفرزهم مع المستفيدين في منطقة الإخلاء الخارجية الآمنة.

وقدم العتر شكره للدفاع المدني والهلال الأحمر وجميع الموظفين والموظفات على جهودهم وسرعة تجاوبهم لتنفيذ خطة الإخلاء.


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