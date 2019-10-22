ملاك تُسيء لضيوفها .. هذا ما حدث في حلقة مشاهير التواصل وفيحان

المواطن - الرياض

أثارت حلقة برنامج “حراك مع ملاك” على قناة “أم بي سي” التي استقبلت بها مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بعد اتهامهم للإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية وانتقاصها من أحد ضيوفها.

وتفاعل المغردون عبر وسم “ملاك تُسيء لضيوفها”، حيث علق البعض بقوله إن إدارة ملاك الحسيني للحلقة غير مهنية وغير لائقة.

وكانت الحسيني قد استضافت في الحلقة نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ“فيحان“، واستنكرت مغردة محتوى الحلقة وقالت: الأدب لا يباع ولا يشترى بل هو طابع في قلب من تربى فليس الفقير من فقد الذهب وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب.

في سياق متصل أوضحت الإعلامية ملاك الحسيني عبر حسابها في ”تويتر“ حقيقة الحلقة، مؤكدة أن طبيعة البرنامج تتطلب الصراحة والوضوح والجرأة، والتجرد من الرأي الشخصي، وأنها أبلغت فيحان بذلك قبل عرض الحلقة.



من جانبه قال نجم مواقع التواصل الاجتماعي فيحان عبر حسابه الشخصي محاولاً أن يضع حداً للجدل الدائر، “إن اللقاء تم اجتزاء بعض ردوده”.

وأضاف أنه حتى لو الضيف كان مستفزاً إلا أنه يتحلى بالأدب بردوده، مضيفًا تمنيت لو ما قصوا ردودي.

وأثنى متابعون على رد فيحان وسلوكه في الحلقة، حيث علق مغرد : ما اتابع فيحان بس نكون صريحين من فتره اشوف اخواني الصغار يتابعونه وتابعت معهم مشتري بيت لأمه وحريم ابوه ومسفرهم برى ونافع أهله.

وقال آخر “اشوفه انسان ناجح وعفوي ويثبت لك احترامه وتربيته في كل مره يطلعونه يستفزونه عشان يكسبون مشاهدات منه ولكن تستغرب من رده عفوي وباحترام”.