ملعب الجوهرة جاهز لـ ديربي جدة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جاهزية ملعب الجوهرة المشعة “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، لاحتضان ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد الذي سينطلق، بعد قليل.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي، صورًا ولقطات جوية لملعب الجوهرة المشعة، وظهرت أرضية الملعب والمدرجات بشكل مميز للغاية قبل وقت قليل من انطلاق ديربي جدة.

كما نشر صورًا لغرفة ملابس لاعبي الفريقين في ملعب الجوهرة المشعة قبل مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الأهلي والاتحاد ديربي جدة اليوم، بهدف تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع نتائج الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسارتهما في الجولة الماضية أمام ضمك وأبها.

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ11 بـ9 نقاط.