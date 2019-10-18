ملعب الهلال فأل حسن للزعيم يوم الجمعة
قبل مباراته ضد ضمك

ملعب الهلال فأل حسن للزعيم يوم الجمعة

2019/10/18
الساعة 2:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد ضمك اليوم في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره ضمك اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

ويُعد الهلال هو الأكثر فوزًا على ملعبه يوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 مباراة، كما أنه انتصر 7 مرات في آخر 9 مواجهات خاضها على أرضه.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة.


هل قرأت هذا ؟
  • جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط أجواء ايمانية وخدمات متكاملة
    •
  • الشريم في خطبة الجمعة: خطاب الكراهية سلوك يغذيه فكر جانح ونفس مضطربة
    •
  • طفل أربك خطيب الجمعة فكرمه أمام المصلين.. هذه قصته المؤثرة
    •
  • انطلاق بطولة بريف الدولية لفنون القتال الجمعة بـ جدة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :