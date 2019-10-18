ملعب الهلال فأل حسن للزعيم يوم الجمعة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد ضمك اليوم في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره ضمك اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

ويُعد الهلال هو الأكثر فوزًا على ملعبه يوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 مباراة، كما أنه انتصر 7 مرات في آخر 9 مواجهات خاضها على أرضه.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة.