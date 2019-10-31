ممكن تتزوج مطلقة؟ وسم يثير الجدل بإجابات صادمة

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“ممكن تتزوج امرأة مطلقة”، تساؤل في صورة وسم، أثار الجدل والاستياء بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما يراه جُل المتابعين من أن “الطلاق حلال مثلما أن الزواج حلال”، وهو ما لا يستدعي سؤالاً أو استفهاماً حول إمكانية الزواج من مطلقة من عدمه.

يقول مختار الصفدي: إن “الطلاق مو وصمة عار لعله راحة للطرفين، ويمكن لكلا الطرفين سواء رجل مطلق او امراة مطلقه الزواج عادي”، هذا بينما رأت ليلى الحارثي، أن تلك النظرة المتدنية لدى البعض للمرأة المطلقة خارجة عن الطبيعي، فالنظرة الصحيحة من المجتمع أن تضع الموازين القسط بين الأطراف جميعا.

بينما حلل فهد الشنيفي، خبير التربية الخاصة، ما وقع في الوسم من شطط مجتمعي، قائلاً إنه “من الظلم الاجتماعي النظرة القاصرة للمطلق أو المطلقة بالنقص، أحياناً.. طلاق البعض رحمة من الله وليس نهاية العالم، فمن لم تتوفق مع شخص قد يسخر الله لها أو له الأفضل، تذكر أن الحبيب المصطفى ﷺ، تزوج من مطلقة وهو خير البشر..(فالعيب ليس فيهم بل في تفكير البعض)”.