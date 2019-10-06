منافسة ثلاثية على جائزة لاعب الشهر في #الشباب

منافسة ثلاثية على جائزة لاعب الشهر في #الشباب

2019/10/06
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يتنافس كل من عبدالله الحمدان ومحمد سالم وعبدالله الشامخ نجوم الفريق الأول لكرة القدم بـ الشباب على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالنادي.

وقدم الثلاثي مستويات طيبة مع نادي الشباب، الذي نجح في الفوز أمس السبت على نادي العدالة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول من مباراة الشباب والعدالة انتهى بدون أهداف بين الفريقين، ليتأجل حسم المباراة إلى الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي الشباب من إحراز الهدف الأول له عبر اللاعب البرازيلي سيبا دي فريتاس في الدقيقة الـ64.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بهدف دون رد.

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز تسع نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز التاسع.

ونجح الشباب في العودة لطريق الانتصارات، بعد معاناته في آخر خمس جولات، حيث تعادل الليث في ثلاث جولات وخسر جولة وفاز في جولة.


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