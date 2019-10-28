منافسة شرسة بين برشلونة واليونايتد لضم نجم الإنتر

منافسة شرسة بين برشلونة واليونايتد لضم نجم الإنتر

2019/10/28
الساعة 6:15 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيدخل في منافسة شرسة مع نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان.

وكان مانشستر يونايتد تقدم بعرض قدره 54 مليون جنيه إسترليني في أول 2019 للتعاقد مع سكرينيار لكن إنتر ميلان رفض التفريط في اللاعب.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إن نادي برشلونة سيجهز عرضًا ماليًا لتقديمه إلى نادي إنتر ميلان في عام 2020، وسط وجود توقعات بدخول مانشستر يونايتد في منافسة قوية للظفر باللاعب السلوفاكي.

ويحتاج مانشستر يونايتد لضم مدافع آخر على الرغم من التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

من ناحية أخرى، يحاول نادي إنتر ميلان المساومة مع نادي برشلونة حول دفع 30 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب إيفان راكيتيتش لاعب البارشا.

وعانى راكيتيتش بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع برشلونة منذ قدوم الهولندي فرينكي دي يونج قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية: إن مسؤولي الإنتر تقابلوا مع نظرائهم في برشلونة للتفاوض حول شراء راكيتيتش المُقدر سعره بـ30 مليون جنيه إسترليني.

ويريد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، التعاقد مع لاعب ذي خبرات في خط الوسط في يناير المقبل، كما يفكر كونتي كذلك في ضم اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.


هل قرأت هذا ؟
  • راكيتيتش يستعد لمغادرة برشلونة في يناير
    •
  • إنتر ميلان يُساوم لضم نجم برشلونة
    •
  • تألق نجم الإنتر يُسبب صراعًا بين اليونايتد وبرشلونة لضمه
    •
  • جماهير Manchester united تختار صفقة نارية لناديها
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم