مناورة تكتيكية تُجهز #الأهلي لـ #الحزم

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء يوم الخميس، بحضور المشرف العام على الكرة، الأمير منصور بن مشعل.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، وغلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية استعدادًا لمباراته ضد الحزم.

وفي ختام المران، قسم المدرب السويسري كريستيان جروس الفريق إلى مجموعتين، وأقام مناورة تكتيكية بينهما، طبق من خلالها عددًا من الجمل الفنية والخططية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الحزم، مساء يوم السبت، على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.