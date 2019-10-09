منتخب إنجلترا يُهدد بالانسحاب قبل مباراتي تصفيات يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

هدد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم بالانسحاب من أرضية ملعب مباراتيه القادمتين أمام منتخبي بلغاريا والتشيك في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 في حال تعرض أي من لاعبيه لهتافات عنصرية من قبل جمهور البلدين.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي مباراته في التصفيات أمام بلغاريا في العاصمة البلغارية صوفيا، مع إغلاق جزئي للملعب بسبب الهتافات العنصرية للجماهير البلغارية في مباراتي كوسوفو والتشيك.

وتوجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأمر إلى الاتحاد البلغاري لكرة القدم بغلق 5000 مقعد من أصل 46.340 مقعدًا في ملعب فاسيل ليفيسيكي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا اتفق مع لاعبيه على اتباع الخطوات الثلاث ضمن بروتوكول الانسحاب في حال وجود هتافات عنصرية.

وتنص القواعد على أن اللاعب الذي يتعرض لهتافات عنصرية يُبلغ قائد المنتخب ثم يذهب الأخير لحكم المباراة لإخباره بوجود هتافات عنصرية، ثم يذهب الحكم إلى مراقب المباراة لتحذير الجماهير بشكل عام.

وفي حال تكرر الأمر في المباراة ذاتها فسيقوم الحكم بالتهديد بإلغاء اللقاء وإعادته في وقت آخر.

أما الخطوة الثالثة فتنص على خروج الفريقين من الملعب بشكل رسمي لإعلان الحكم إلغاء المباراة بشكل نهائي.