منتخب القوات المسلحة للطاولة يحصد جائزة الفريق المثالي بـ بطولة العالم العسكرية

المواطن - محمد سمعه

حصد منتخب القوات المسلحة السعودية لكرة الطاولة جائزة “الفريق المنتخب المثالي” في بطولة العالم العسكرية السابعة المُقامة في جمهورية الصين.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الدفاع عبر تويتر أن منتخب القوات المسلحة نال جائزة المنتخب المثالي بعد تألقه في لعبة كرة الطاولة خلال البطولة.

وكانت منتخبات القوات المسلحة السعودية شاركت في بطولة العالم العسكرية بمنتخبات “كرة الطاولة والرماية والتايكوندو والدراجات وألعاب القوى”.

وأشاد العميد الركن شداد العمري مدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة ورئيس بعثة القوات المسلحة المشاركة في الدورة بأداء أبطال القوات المسلحة، حيث أكد أنها الدورة الأقوى على المستوى العسكري.