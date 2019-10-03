منشآت تختتم برنامج بناء التواجد الرقمي بحضور 66 شاباً وفتاة

المواطن - واس

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بتبوك, برنامجاً تدريبياً بعنوان “بناء تواجدك الرقمي”، بحضور 66 شاباً وشابة من رواد ورائدات الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة, وذلك بمقر الغرفة بتبوك.

وهدف البرنامج الذي قدمه مختصون بالهيئة واستمر على مدى ثلاثة أيام إلى التعريف بأهمية التحول الرقمي في المشاريع، واستراتيجيات المشاريع الرقمية وطرق تأسيس المواقع الإلكترونية، إضافةً إلى التسويق من خلال الظهور على محركات البحث.

وتناول البرنامج في يومه الأول تدريب المستفيدين عن كيفية إنشاء موقع إلكتروني مبسط، وفي اليوم الثاني تدريبهم على كيفية إظهار مواقعهم الإلكترونية في منصات البحث، فيما تعلم المشاركون في اليوم الثالث كيفية إضافة الموقع في خرائط قوقل.

ويأتي هذا البرنامج ضمن عدد من البرامج والدورات التي تنظمها غرفة تبوك مع الهيئات والجهات الحكومية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.