منظمة الإبل الدولية تعقد الملتقى الأوروبي الأول في سويسرا
بهدف تشجيع إقامة مزارع جديدة

منظمة الإبل الدولية تعقد الملتقى الأوروبي الأول في سويسرا

2019/10/30
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت المنظمة الدولية للإبل عن الموافقة على تأسيس وإشهار الجمعية الأوروبية لملاك مزارع الإبل، ومقرها سويسرا وتابعة إلى المنظمة الدولية للإبل وإطلاق جائزة سنوية لأفضل مزرعة إبل أوروبية، إضافة إلى الموافقة على إقامة أول مهرجان في سويسرا في الفترة من 29-30 أغسطس 2020م وذلك بعد عقد الملتقى الأوربي الأول لملاك مزارع الإبل في زيورخ أكتوبر الجاري بمشاركة 8 دول أوروبية.

وأكد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل، أن الملتقى الأوربي الأول يهدف إلى زيادة وتعميق الدراسات الميدانية المتعلقة بالإبل ودعمها بمختلف الوسائل الكفيلة لإنجاحها وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل في نمو وتربيتها التي تواجه ملاك مزارع الإبل وتشجيع إقامة مزارع جديدة، مضيفًا أن الجهود المبذولة تأتي من أجل إيصال ثقافة الإبل على المستوى العالمي ودعمها وتأتي اعتزازًا بالهوية السعودية وبمورث الإبل ودعمها وتشجيعها واستمرارية نشرها على مستوى العالم.

يذكر أن المنظمة الدولية للإبل انطلقت 21 مارس 2019 ومقرها العاصمة الرياض، وبمشاركة 96 دولة على المستوى العالمي.


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