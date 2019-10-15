من أكثر لاعبي الأخضر مواجهة لمنتخب فلسطين؟

المواطن - محمد سمعه

يُعد اللاعب يحيى الشهري نجم نادي النصر والمنتخب السعودي أكثر لاعبي الأخضر مواجهة لمنتخب فلسطين خلال المباريات الخمس الماضية.

ويُشارك يحيى الشهري حاليًا في تشكيلة الأخضر التي تخوض مباراة فلسطين اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقبل لقاء اليوم، لعب يحيى الشهري 209 دقيقة في ثلاث مباريات أمام المنتخب الفلسطيني حيث كانت البداية في عام 2014 خلال مباراة ودية، وخاض لقائي السعودية ضد فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في ذلك الوقت.

ويُعد الشهري واحدًا من ضمن أربعة لاعبين شاركوا مع المنتخب السعودي في آخر مواجهة مع المنتخب الفلسطيني قبل مباراة اليوم حيث يتواجد في القائمة مع الحارس محمد العويس وياسر الشهراني وسلمان الفرج.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الأولى أُقيمت ضمن ألعاب غرب آسيا 2005، حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بثنائية دون رد.

أما مباراة السعودية وفلسطين الثانية فقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في كأس العرب بعام 2012.

وفي مباراة السعودية وفلسطين الثالثة فاز الأخضر وديًّا بثنائية دون رد في عام 2014، أما اللقاء الرابع بين البلدين فانتهى بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدفين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الخامسة انتهت بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتُقام مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني حاليًا على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله.