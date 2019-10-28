من سيحضر دافوس الصحراء ولماذا؟ بلومبيرغ تجيب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يستعد نخب رجال الأعمال، لزيارة الرياض، لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار “دافوس الصحراء”، التي تعقدها المملكة العربية السعودية.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، فإن رجل الأعمال ستيفن ألين شوارزمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة Blackstone Group، ورجل الأعمال ماسايوشي سون، مؤسس ومدير تنفيذي حالي لمجموعة سوفت بنك اليابانية، من بين العشرات من المديرين التنفيذيين الذين سيتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يستمر 3 أيام.

يأتي ذلك بالإضافة إلى نخب من وول ستريت، مثل المدير التنفيذي لبنك أوف أميركا، و JPMorgan تشيس وشركاه، وهو من بين الذين يعملون على الاكتتاب العام لشركة أرامكو، وتحوم التكهنات حول متى سيتم الإعلان عن الصفقة التي طال انتظارها.

كما سيحضر عدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن موتشين، وجيرد كوشنير مستشار البيت الأبيض، وصهر الرئيس دونالد ترامب أيضًا، ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، والبرازيلي جو بولسونارو.

واحد من المتحدثين الأكثر إثارة للإعجاب هو المؤسس المشارك لشركة “بلاك أيد بيز”، “ويل.آي.أم”، والفائز بـ7 مرات للغرامي.

من يحضر ولماذا؟

مجموعة Soft Bank: على الأرجح، للحصول على امتياز صندوق الرؤية الثاني الضخم، ومن المتوقع أنه سيستثمر 45 مليار دولار.

بلاكستون: وافق صندوق الاستثمار العام على تخصيص ما يصل إلى 20 مليار دولار لصندوق الاستثمار في البنية التحتية مع بلاكستون في 2017.

بلاكروك: يخطط الرئيس التنفيذي لاري فينك، لتشييد مكتب في البلاد حيث يسعى أكبر مدير للأصول في العالم إلى الاستفادة من فرص الاستثمار.

سيتي جروب: هو واحد من 20 مصرفًا يعمل على الاكتتاب الضخم لشركة أرامكو، وقد توسعت سيتي جروب في المملكة العربية السعودية، بعد إعادة فتح أبوابها بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات.

HSBC القابضة: واحد من أكثر البنوك الاستثمارية الدولية نشاطًا في المملكة من خلال وحدتها المحلية HSBC المملكة العربية السعودية.

كريدي سويس: أحد الأسماء المفاجئة في قائمة اكتتاب أرامكو.

مورغان ستانلي: يوجد البنك في المملكة منذ 2007 وهو أحد المنسقين العالميين التسعة المشتركين في الاكتتاب العام لأرامكو، ويقال إن البنك قد يكون له نصيب الأسد إلى جانب JPMorgan.

جولدمان ساكس: سيمثل المدير جون والدرون البنك الأمريكي في القمة.

موليس وشركاه: يتمتع البنك بعلاقات قوية مع المملكة.