من متدرب إلى مدرب.. النجعي يروي قصة نجاحه في لقاءات الدمام

المواطن - الدمام

التحق الشاب عبدالعزيز بن ناصر النجعي قبل نحو 10 أعوام في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وثابر واجتهد، حتى تخرج من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بتفوق في تخصص اللحام الذي عشقه وعمل بشغف من أجل إتقان العمل به.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يلتزم بتكاليف التدريب في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول أثناء فترة التدريب.

وأضاف الشاب النجعي أنه لم يمكث طويلًا بعد ذلك مباشرة إذ تعاقد معه المعهد للعمل معيدًا، قبل أن يلتحق ببرنامج تدريبي مكثف في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والصحة والسلامة ومهارات التدريب.

ثم انضم النجعي إلى برنامج مكثف في اللغة الإنجليزية في بريطانيا، وبعد ذلك مباشرة أمضى فترة من الوقت تدريبًا على رأس العمل في تخصص اللحام في شركة شيفرون، وبعدها عاد إلى بريطانيا مجددًا، وتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وهو يعمل حاليًّا بالمعهد بصفته مدرب تقني أعلى.

ومن المقرر أن يعرض النجعي والعديد من المتفوقين قصص نجاحهم أمام زوار ملتقى لقاءات “هدف” في الدمام الذي ينعقد في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28 صفر إلى الأول من ربيع الأول 1441 (الموافق 27- 29 أكتوبر) الجاري، وذلك بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وجده، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال عدد من البرامج.

ويشارك في الملتقى عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.