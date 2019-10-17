من هو أيمن السياري نائب محافظ مؤسسة النقد ؟

المواطن - الرياض

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ويمتلك السياري مسيرة مهنية مميزة، حيث شغل العديد من المناصب داخل مؤسسة النقد وخارجها على مدى السنوات الماضية.

الخلفية العلمية

حصل السياري على درجة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية ، بالإضافة إلى حصوله على شهادة بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة ، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين(CFA) كمحلل مالي معتمد.

مسيرة السياري مع ساما

انضم أيمن السياري إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في العام 1999م وعُيّن وكيلاً للاستثمار في العام 2013م ، وكان قد تولى، بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015م على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية ، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية ، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي ، كما يتولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية.