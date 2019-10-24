من هو حكم ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019؟

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم العراقي علي الصباح لإدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني.

وستُقام مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في التاسع من نوفمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ونجح الهلال في التأهل بصعوبة إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة المفاجئة من السد القطري برباعية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال استفاد من فوزه ذهابًا في قطر برباعية مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور النهائي بنتيجة 6- 5 من مجموع المباراتين.

وعلّق نجوم الهلال على التأهل الصعب لنهائي أبطال آسيا حيث قال محمد الشلهوب عبر حسابه في تويتر: ألف مبروك، الحمد لله افرحوا وانبسطوا وانسوا اللي راح.

أما اللاعب ياسر الشهراني فقال: مبروك يا زعماء على الفوز والتأهل للنهائي، دعمكم كان ولا يزال أكبر محفز لنا.

وقال النجم عبدالله عطيف بعد خسارة الهلال: الحمد لله على التأهل أعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل.

وفي السياق ذاته قال عبدالله الحافظ مدافع الهلال: رغم ظروف اللقاء كنا نريد التأهل، وهذا لا يُبرر النتيجة، المباراة بمثابة درس ونعدكم بتفاديه في المباريات المقبلة.

وسيواجه نادي الهلال فريق أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد نجاح كل منهما في العبور للدور النهائي على حساب ناديي السد القطري وجوانجزو إيفرجراند الصيني على الترتيب.

وستُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.