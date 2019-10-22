مهزلة التحكيم الآسيوي مستمرة ضد #الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الهلال من تراجع مستوى التحكيم الآسيوي خلال الفترة الأخيرة، والتي كادت أن تتسبب في خروجه من منافسات النسخة الحالية من دوري الأبطال.

ولعب الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الزعيم إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/5.

وانتقد الإعلامي فهد الأحمدي مستوى التحكيم الآسيوي، ووجه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة إلى رئيس الاتحاد القاري لكرة القدم بسبب معاناة الهلال تحكيميًّا.

وقال: “رسالة لرئيس الاتحاد الآسيوي بدون تحية؛ كاد نادي الهلال بأن ينحرّ بظلم حكامكم المرتزقة كعادتكم مع الأندية السعودية وبالأخص نادي الهلال إلى متى ويتم إقصاء الأندية السعودية؟!”.

واختتم الأحمدي تغريدته الغاضبة عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “ولولا ظلمكم لكان الهلال بطل آسيا ثلاث مرات متتالية”.

وكتب الإعلامي خالد العمار عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “لا زالت معاناة الهلال أمام التحكيم الآسيوي مستمرة.. غياب تقنية VAR والحكام يسرحون كيفما شاؤوا”.

وأضاف العمار قائلًا: “اليوم.. نجوم الهلال وقفوا أمام السد وأمام مهزلة التحكيم الآسيوي.. برافو”.