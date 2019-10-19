مواطنو حي الكدرة: بلدية الدرب تتجاهل مطالبنا!

المواطن- فهد القحطاني- الدرب

لا زالت معاناة سكان حي الكدرة، التابعة لمنطقة جازان، حتى الآن مع الطريق الرئيسي للحي المتهشم والمردوم بالرمل والأحجار وما يتسبب فيه من تضرر مركباتهم عند عبورهم.

وقال السكان: رفعنا عدة مطالبات لبلدية الدرب منذ فترة طويلة، ولم يتم الاستجابة لنا، وأصبحت مطالبنا حبيسة الأدراج.

وناشد السكان أمانة جازان بالتدخل لحل معاناتهم وتوفير ما يحتاجه الحي المنسي من سفلتة وترصيف وإنارة شوارعه الداخلية، والذي يفتقد الخدمات الكثيرة ولم يحظَ بالخدمة الجيدة أسوةً بالأحياء الأخرى في المحافظة.