مواعيد مباريات الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري كرة اليد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد عن موعد إقامة الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري الدرجة الأولى، والتي سيشارك فيها أندية الجيل، العروبة وعرعر، على أن يتأهل ناديان منه، بعد اعتذار النجمة والمحمل عن المشاركة هذا الموسم.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد، يوم الأحد الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، على صالة نادي الشباب في الرياض.

وسيواجه الجيل فريق عرعر، يوم 13 أكتوبر، وفي اليوم التالي، يواجه العروبة نظيره عرعر، وتُختتم منافسات الدورة الثلاثية، يوم الأربعاء، بمباراة الجيل والعروبة.

وتُقام هذه الدورة تأتي بناءً على لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد، التي تنص على أنه في حال اعتذار أي نادي عن المشاركة في الدوري قبل أو بعد صدور الجداول يحرم من المشاركة ويهبط إلى دوري المناطق لأندية الدرجة الثانية.

ويتم تطبيق لائحة النشاط والتسجيل بالألعاب الرياضية، ويحق للاتحاد إبقاء الدوري بالعدد المتبقي أو إقامة دوري من دور واحد بين الناديين الهابطين من الدرجة الأولى (الجيل والعروبة) والنادي الحائز على المركز الثالث في بطولة المملكة لأبطال المناطق للدرجة الثانية (عرعر).