مواعيد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق يوم السبت أربع مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والهلال، حيث تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي العدالة والشباب، حيث تنطلق في تمام الساعة الـ18:5 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وستجمع المباراة الثالثة بين فريقي الفيحاء والأهلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة الـ18:20 مساءً.

وتُختتم مباريات السبت بلقاء التعاون وأبها، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الـ20:10 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتُقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة السادسة، حيث يُواجه الاتحاد نادي الحزم، بينما يواجه الفتح فريق الرائد.