مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

تُقام 24 مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم 2019/ 2020.

وتنطلق مباريات اليوم في الدوري الأوروبي لكرة القدم عند الساعة 5:50 مساء بتوقيت السعودية، بمباراة واحدة بين إف سي أستانا الكازاخستاني وبارتيزان الصربي.

ومن المقرر أن تُقام 11 مباراة عند الساعة 7:55 مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب يانج بويز مع جلاسكو رينجرز، ويواجه سيسكا موسكو فريق إسبانيول، ويستضيف فيرينكفاروسي فريق لودوجوريتس، ويحل جينت ضيفًا على ألكسندريا.

ويلعب سانت إتيان مع فولفسبورج، ويحل رومًا ضيفًا ثقيلًا على ولفسبرجر، ويواجه إسطنبول باشاكشهر فريق مونشنجلادباخ، ويستضيف سبورتينج براجا فريق سلوفان براتيسلافا، ويُلاقي بشكتاش نظيره وولفرهامبتون.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره ألكمار، فيما يستضيف فينورد فريق بورتو.

وفي العاشرة مساء بتوقيت السعودية، تُقام بقية مباريات اليوم في الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يلعب فيتوريا جيماريش مع آينتراخت فرانكفورت، ويستضيف إشبيلية فريق أبويل نيقوسيا، ويحل دينامو كييف ضيفًا على لوجانو.

ويستضيف مالمو فريق كوبنهاجن، ويلعب طرابزون سبور مع بازل، ويُلاقي فريق كراسنودار نظيره خيتافي، ويحل إيندهوفن ضيفًا على روزنبورج تروندهايم، ويُلاقي سبورتنج لشبونة فريق لاسك لينز، ويلعب سيلتيك مع كلوج.

ويواجه لاتسيو فريق رين، ويلعب دوديلانج مع كاراباج أجدام، فيما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره ستاندر لياج.