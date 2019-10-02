مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تُقام 8 مباريات اليوم في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

ليفربول ضد ريد بول سالزبورج

ويلعب ليفربول ضد ريد بول سالزبورج على ملعب “أنفيلد”، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ويطمح الريدز لمواصلة التألق في دوري أبطال أوروبا وخطف الثلاث نقاط خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جمهور، فيما يسعى الفريق النمساوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

برشلونة ضد الإنتر

ويحتضن ملعب “كامب نو”، عند الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت السعودية، مباراة برشلونة ضد الإنتر ويسعى الفريق الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يطمح الفريق الإيطالي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

مباريات اليوم

وتنطلق مباراتان عند الساعة 7:55 مساء بتوقيت السعودية، حيث يحل نابولي الإيطالي ضيفًا على جينك البلجيكي، فيما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلافيا براج نظيره بروسيا دورتموند الألماني.

ومن المقرر أن تُقام 4 مباريات اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يحل تشيلسي ضيفًا على ليل الفرنسي، ويستضيف فالنسيا فريق أياكس أمستردام، ويلعب لايبزبيج الألماني مع ليون، ويواجه زينيت فريق بنفيكا.