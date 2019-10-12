موالون لتركيا يعدمون 9 مدنيين شرق سوريا وعشائر دير الزور تعلن النفير العام

موالون لتركيا يعدمون 9 مدنيين شرق سوريا وعشائر دير الزور تعلن النفير العام

2019/10/12
الساعة 8:29 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قام مقاتلون موالون لتركيا بإعدام 9 مدنيين شمال شرق سوريا، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونشر المرصد مقطع فيديو يوثق الجريمة التي تم تنفيذها بحق المدنيين العزل بدم بارد، في الوقت الذي تتواصل في علميات العدوان التركي على شمال شرق سوريا.

وأفادت قناة العربية أن عددًا من عشائر دير الزور أعلنت النفير العام ضد التدخل التركي في سوريا.

وكان وزراء الخارجية العرب- باستثناء قطر- طالبوا اليوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، والعمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في هذا العدوان، مُعربين عن إدانتهم للعدوان على الأراضي السورية بوصفه خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.


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