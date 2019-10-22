موجة غبار وسحب رعدية على تبوك حتى الـ8 مساء

موجة غبار وسحب رعدية على تبوك حتى الـ8 مساء

2019/10/22
الساعة 12:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكون سحب رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الـ 8 مساءً, وتشمل تبوك ومحافظتي الوجه وتيماء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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