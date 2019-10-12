موجة من الانتقادات تُحاصر إدارة #النصر

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة النصر التعبير عن غضبها بإصدار بيان مثل الشكوى، للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام، حول ظلم الفريق الأول بالعالمي من تقنية الـVAR وعدم حصوله على حقوقه كاملة من التقنية.

وبالطبع تعرضت إدارة النصر لانتقادات شديدة، وكان ذلك قبل مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبالطبع كانت البداية مع الإعلامي وليد الفراج الذي قال: بيان النصر توقيته غير جيد ما كان الفرق إذا نُشر بعد لقاء المنتخب؟ مو وقته.

وتواصلت الانتقادات الشديدة على إدارة النصر حيث قال الناقد الرياضي عادل التويجري يوم الأربعاء الماضي: بيانات النصر تحتاج 4 أيام لتُفسرها منها بيان “يدورون الستر” ألا يعلمون في النصر أن المنتخب لديه مباراة مهمة وهذا البيان أكشنة خارج الملعب؟!

أما الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز فقال: هذا البيان إفرازات المركز الثامن.

ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إدارة النصر لانتقادات ساخرة بسبب موقف معين، حيث سبق لإدارة النصر أن واجهت انتقادات بسبب تراجع مستوى نتائج الفريق الأول، حيث طالبت فئات عريضة من جماهير العالمي رحيل صفوان السويكت من رئاسة النادي، خاصة أنه لا يملك الشخصية الإدارية لإدارة العالمي.