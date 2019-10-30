مودريتش: هدف راموس غيّر تاريخ كرة القدم الأوروبية
بعدما ساهم في حصد الريال للبطولات

مودريتش: هدف راموس غيّر تاريخ كرة القدم الأوروبية

2019/10/30
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي الأول، لوكا مودريتش، أن زميله سيرجيو راموس سجل هدفًا غير تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وقال مودريتش: “ربما غيّر هدف راموس بنهائي دوري الأبطال 2014، تاريخ كرة القدم في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، هذا مؤكد، ولكنه لم يكن آنذاك قد عانق هذه البطولة منذ 12 عامًا”.

وكان راموس قد سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 93، قبل أن يحرز المرينغي ثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، لتنتهي المباراة بفوز بنتيجة 4/ 1، وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه.

وأشار مودريتش إلى أن هدف راموس أطاح بعائق نفسي كبير داخل فريق ريال مدريد بعد سقوطه 3 مرات متتالية في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أروروبا، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضاف النجم الكرواتي خلال تصريحاته الصحافية قائلًا: “هدف سيرجيو تجاوز هذا الحاجز العقلي، لقد كان هدفًا تاريخيًّا غير كل شيء، ربما لولاه لما تحققت كل تلك الإنجازات التي توالت تباعًا فيما بعد”.

ولفت مودريتش إلى أنه يهوى لعب كرة القدم دون الالتفات إلى الصخب الدائر حول اللعبة، وتابع: “أنا أفضل كرة القدم فقط، وأفضل اللعب بدون شك، بدون الالتفات إلى ما يدور حولي، ولكن هذا يصبح مستحيلًا يومًا بعد يوم”.


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