مودريتش يدعم قائمة الريال ضد ليجانيس

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب المرينغي، الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة الفريق لمباراة الريال ضد ليجانيس المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الريال ضد ليجانيس:

وشهدت قائمة الريال ضد ليجانيس عودة النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت بعد خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد نظيره الويلزي في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

ويغيب عن المرينغي في مباراة الريال ضد ليجانيس كل من؛ الويلزي جاريث بيل، ماركو أسينسيو وناتشو؛ بسبب الإصابة، والكولومبي خاميس رودريجيز؛ لسفره إلى بلاده بعد أن رُزق بمولود جديد.

واستبعد مدرب المرينغي الرباعي فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، أودريوزولا من قائمة مباراة الريال ضد ليجانيس بقرار فني.

وجاءت قائمة الريال ضد ليجانيس كالتالي؛ تيبو كورتوا، أريولا، وألتوبي، داني كارفاخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

وضم زيدان 5 لاعبين في خط الهجوم إلى قائمة الريال ضد ليجانيس وهم؛ إيدين هازارد، كريم بنزيمة، فاسكيز، يوفيتش، ورودريجو.