موراتا يؤكد صعوبة مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا

المواطن - مروة نبيل

أكد مهاجم الأتلتي، ألفارو موراتا على صعوبة مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا المقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار ألفارو موراتا إلى أن تحقيق الفوز في مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا يتطلب من الروخي بلانكوس أن “يأخذ المبادرة ويهاجم بقدر الإمكان ويتماسك دفاعيًا بشكل كبير”.

وتابع خلال تصريحاته لوسائل الإعلام الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد: “أتوقع أجواء رائعة، أعلم أن الجماهير لن تخذلنا، إنها مباراة كبيرة وجوهرية ومهمة للغاية بالنسبة لنا خاصة بعد فترة التوقف، الأمور تكون صعبة دائمًا بعد فترات التوقف”.

وأوضح موراتا أن مفتاح الفوز في مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا يكمن في أخذ زمام المبادرة والهجوم بأقصى قوة ممكنة إلى جانب التماسك الدفاعي.

واختتم موراتا تصريحاته قائلًا: “فالنسيا من أفضل الفرق في إسبانيا وكذلك أيضًا في البطولات الأوروبية، المباراة ستكون صعبة بالنسبة للطرفين”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يقع فالنسيا في المركز الثامن بـ12 نقطة.