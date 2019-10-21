مورينيو مرشحًا لتدريب ريال مدريد

المواطن – محمد سمعه

تواصلت إدارة ريال مدريد الإسباني مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وذلك من أجل تدريب الريال في حال تمت إقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال برنامج El Chiringuito الإسباني إن ريال مدريد تواصل مع مورينيو لمعرفة رغبته حول إذا ما كان يريد تدريب المرينجي لولاية ثانية، ولم يتول مورينيو تدريب أي فريق بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بسبب سوء النتائج.

وسبق لـ مورينيو تدريب ريال مدريد في الفترة من عام 2010 حتى عام 2013.

وقبل إقامة مباراة مايوركا ضد الريال، كانت تقارير صحافية قالت إن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، تُفكر في تعيين أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا راؤول غونزاليس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وتمكن اللاعب لاجو جونيور من إحراز الهدف الوحيد لـ ريال مايوركا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من مباراة مايوركا ضد الريال.

وحاول نادي ريال مدريد بعد ذلك العودة في اللقاء ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من لقاء مايوركا ضد الريال بتأخر المرينجي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مايوركا ضد الريال استمرت النتيجة على حالها حتى نجح ريال مايوركا في حصد النقاط الثلاث.

وبعد مباراة مايوركا ضد الريال، تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، أما رصيد ريال مايوركا فأصبح 10 نقاط في المركز الرابع عشر.