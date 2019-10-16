مورينيو مطلوب في الدوري الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

اقترب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة إلى التدريب مرة أخرى، بعد تواصله مؤخرًا مع أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مسؤولي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أجروا اتصالًا مع مورينيو، لمعرفة رأيه بشأن تدريب الفريق الأول لكرة القدم في حال رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام من تراجع النتائج منذ بداية منافسات الموسم الرياضي الجاري في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ولم يعد البرتغالي مورينيو إلى التدريب منذ أن تمت إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، ورفض عرضًا لقيادة ليون الفرنسي بداية الموسم.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة.